«Servono più finanziamenti per il Trenino verde» 

Almeno dieci anni di finanziamenti costanti per mettere in sicurezza l’intera linea ferroviaria percorsa dal Trenino verde. Li sollecita il segretario regionale della Federazione italiana lavoratori dei trasporti della Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, per incrementare i viaggiatori nella linea turistica che consente di ammirare tesori ambientali che altrimenti non potrebbero essere raggiunti.

Boeddu apprezza l’idea di una Fondazione per coinvolgere i Comuni attraversati dai binari a scartamento ridotto e l’Arst: «Ma servono finanziamenti», tiene a rimarcare, «per rendere utilizzabili tutti i 438 chilometri di strada ferrata». Il segretario della Filt Cgil ricorda che «le cinque tratte storiche percorse dal Trenino verde sono tra le più belle d’Europa», ma mentre gli altri Stati hanno investito sulle infrastrutture e sui convogli, «per troppi anni la Regione ha lasciato in abbandono l’infrastruttura». Dunque, ora sono necessari molti fondi per mantenerla come richiedono le norme di sicurezza.

In Corsica hanno 230 chilometri di binari a scartamento ridotto, in Sardegna ce ne sono 438: «Eppure», dice Boeddu, «la Francia ha investito 263 milioni in undici anni per rinnovare 130 chilometri di binari: 24 milioni l’anno».

