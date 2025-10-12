«Servono più autobus per gli studenti» 

L’ultima petizione è di pochi giorni fa, firmata dagli studenti dei plessi scolastici di Pitz’e Serra e rispettivi genitori: «Servono più bus di collegamento fra centro con Flumini e zone limitrofe». Stessa richiesta fatta da cittadini, pendolari, e da alcune forze politiche locali. «Ci stiamo lavorando», assicura l’assessora comunale ai Trasporti Elisabetta Atzori, «abbiamo chiesto al Ctm una nuova linea per Flumini, e da marzo partirà il servizio di bus a chiamata per le zone extraurbane».

L’appello

I disagi lamentati riguardano soprattutto le linee 2L, 40 e PF. Ritardi e mezzi sovraffollati, tanto che nelle ore di punta qualche studente pare sia rimasto a terra. «Chiediamo un servizio più razionale», spiegano i promotori che nei giorni scorsi hanno lanciato una petizione, «non si tratta di un lusso, ma di garantire il diritto allo studio e alla mobilità». Tema al centro anche della politica locale. «La situazione è diventata insostenibile», denuncia la consigliera Paola Delogu, esponente dell’Udc e componente del Gruppo Misto in Consiglio comunale, «i tempi di percorrenza della linea PF superano spesso i 50 minuti per raggiungere Cagliari, a fronte dei 25 minuti in auto. Il percorso attuale, con le deviazioni su via Fiume e via San Benedetto, rallenta enormemente il servizio». Da qui la richiesta a sindaco e assessorato ai Trasporti «di avviare subito uno studio tecnico per la riorganizzazione di alcune linee, coinvolgendo anche gli uffici del Ctm». Sull'argomento interviene anche il coordinamento cittadino di FdI, che chiede «un confronto immediato tra Comune, enti competenti e aziende di trasporto per affrontare con urgenza le criticità».

Cosa cambia

Per Flumini qualche novità c’è già. «A marzo partirà il servizio dei bus a chiamata, che permetterà all’utenza di raggiungere rapidamente le fermate delle linee 1Q e PF», annuncia l’assessora Atzori. «Una sperimentazione che, in caso di utenza rilevante, cercheremo di trasformare in servizio strutturato insieme a Ctm e Regione. Verrà attivato anche il servizio Amicobus per Flumini, dedicato al trasporto delle persone con disabilità». C’è poi la richiesta inviata dal Comune al Ctm per una nuova linea che colleghi Flumini «quanto meno con le fermate di altre tratte coperte dal trasporto pubblico locale». E sui ritardi del PF l’assessora aggiunge: «causati dai numerosi cantieri sulla provinciale per Villasimius e quelli della metro a Cagliari».

