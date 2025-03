«Servono parcheggi riservati ai pazienti che fanno la dialisi» 

«Il Comune istituisca dei parcheggi per i pazienti dializzati vicino al centro sanitario di via Turati». A chiederlo è il gruppo consiliare del Polo civico, con un ordine del giorno firmato dai due consiglieri Tonio Pani e Romina Angius.

Nel documento si fa riferimento al regolamento di Polizia urbana a cui sta lavorando il Comune: «Sarebbe opportuno prevedere all’interno del regolamento un articolo che disciplini l’assegnazione di parcheggi riservati ai pazienti dializzati nei pressi delle strutture sanitarie dedicate alla dialisi», scrivono Pani e Angius. «Parliamo di pazienti che necessitano di cure salvavita con accessi plurisettimanali al centro dialisi e, spesso, a causa delle loro condizioni di salute, hanno una mobilità ridotta e difficoltà negli spostamenti. Attualmente», dicono, «non esiste una normativa nazionale specifica che imponga la riserva di parcheggi per dializzati, ma in diverse città italiane è consuetudine che i Comuni e le strutture sanitarie prevedano stalli dedicati». Da qui la proposta di «istituire almeno 6 stalli riservati ai dializzati nei pressi del poliambulatorio di via Turati, e avviare un dialogo con la struttura privata Korian per valutare soluzioni condivise che garantiscano ai pazienti dializzati la possibilità di usufruire di parcheggi riservati adeguati».

Nell’ordine del giorno del Polo civico viene anche proposto di “verificare “la possibilità di estendere questa misura ad altre strutture sanitarie della città che accolgono pazienti con necessità simili.

RIPRODUZIONE RISERVATA