«Servono parcheggi e baretti più grandi» 

Più baretti, più aree verdi e più spazi per lo sport. Il nuovo Pul, approvato nelle scorse settimane dal consiglio comunale, piace agli operatori del Poetto che avanzano alcune proposte migliorative.Le richieste e le variazioni verranno messe nero su bianco nelle “osservazioni” che i balneari presenteranno al Comune nel corso dell’incontro di presentazione del Pul dell’amministrazione, previsto subito dopo Pasqua, il 4 aprile.

La collaborazione

A parlare per tutti è Gianni Murru gestore de L’Alta Marea e presidente Fiba, federazione italiana balneare. «Precisiamo prima di tutto», spiega, «che stiamo collaborando con il Comune e che abbiamo già avuto diversi incontri» ma che «ci sono delle cose da rivedere. Il progetto è bello, non c’è niente da dire, ma dobbiamo chiedere delle modifiche».Alcune richieste vengono prima di altre. «Abbiamo bisogno dell’ampliamento della zona dedicata agli ombrelloni, perché servono aree ludico ricreative per le colonie di bambini che frequentano gli stabilimenti durante tutta la stagione». Nel progetto è previsto inoltre «di sistemare le cabine spogliatoi e il ricovero delle attrezzature nella zona ombrelloni, mentre noi balneari chiederemo di spostarle all’ingresso, vicino alla passerella. E inoltre queste cabine risultano scomode da montare e smontare ogni anno. Senza dimenticare che per fare queste operazioni bisognerebbe entrare con i mezzi in spiaggia e non va bene. Per questo riteniamo necessario spostarle a fianco alla struttura».

I colori delle strutture

Altro punto da discutere è quello dei colori di baretti e stabilimenti. «Colori pastello», dice ancora Murru, «dal verdino, al celestino, al giallo. Noi invece vogliamo un colore neutro, uguale per tutti come ad esempio un bianco o un color sabbia. Insomma tonalità tenue e non pastello».Altra richiesta fondamentale per i balneari è l’ampliamento delle strutture, questo perché inserendo anche 40 metri quadri di cucina e poi i due bagni per il pubblico e due per il personale «i 130 metri quadri stabiliti non sarebbero assolutamente sufficienti». E oltre a questo «vogliamo che tutte le strutture siano classificate come cdm, ossia concessione demaniale multifunzionale che permette di fare attività ludico ricreative, sportive e così via senza una concessione demaniale complessa, perché altrimenti risulta che a uno si permette di fare una cosa e a uno no. Questo non va bene».

I lavori

In tutto ciò non si può certo dimenticare il problema dei parcheggi, già insufficienti attualmente e che rischiano di essere ancora meno. «Su questo», auspica Murru, «vorremmo che all’incontro fosse presente anche l’assessore ai Lavori pubblici con i tecnici per parlare della gestione dei parcheggi. Non ne sono stati previsti ad esempio per i bus che portano le colonie dei bambini. E poi sono state ipotizzate due file di parcheggi dove ci sono gli stabilimenti militari mentre da noi sono spariti». Un altro aspetto è quello del cantiere: «quando si faranno i lavori per smontare le strutture vecchie e montare le nuove dove andranno a passare con le gru? E non abbiamo visto dove potranno passare i mezzi dell’immondezza e quelli per scaricare la merce».

