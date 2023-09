Servono ottocentomila euro per rifare i campi di via Cadello 

Si cercano finanziamenti per il completamento dei lavori del complesso sportivo di via Cadello. Il Comune ha presentato domanda di partecipazione al bando “fondo Sport e periferie 2023”, proponendo un progetto esecutivo da ottocentomila euro di cui centomila di cofinanziamento comunale e i restanti settecentomila da richiedere come contributi regionali. «L’intento è migliorare ulteriormente l’impianto sportivo, attualmente gestito dall’Unione dei Comuni, dare una sistemata alle criticità che non sono state ancora colmate - spiega il sindaco Gianluca Atzeni - Noi ci stiamo provando, abbiamo già inoltrato la domanda e ora speriamo che il progetto ci venga finanziato».

Un intervento importante per il paese. «La speranza è di poter ottenere tali risorse da destinare ai lavori di completamento della palestra, iniziati da oltre 20 anni e non ancora conclusi, all'installazione dell'impianto fotovoltaico e alla ristrutturazione degli spogliatoi obsoleti - così il consigliere di minoranza Valerio Porcu - Puntiamo a mettere a disposizione della comunità un complesso sportivo moderno, efficiente e fruibile per tutte le fasce d'età. È necessario dare maggiore rilevanza allo sport e a tutte le sue attività, sia per il benessere fisico che ne comportano e sia per migliorare l'aspetto sociale dal punto di vista aggregativo come ottima occasione di incontro e di condivisione».

RIPRODUZIONE RISERVATA