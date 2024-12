«Servono nuovi centri di aggregazione e più iniziative culturali» 

Nuovi centri di aggregazione, iniziative culturali, più strutture sportive e progetti di educazione civica e cittadinanza attiva. Dopo i recenti episodi di disagio giovanile, con i cestini vandalizzati in piazza Gennargentu e le proteste per i ragazzini molesti al Parco Magico, la proposta del circolo cittadino di Fratelli d’Italia è quella di aumentare i luoghi di ritrovo e le attività per gli adolescenti, così da ridurre le situazioni di degrado. «Monserrato manca totalmente di qualsiasi attività seria di prevenzione del disagio tra i giovani: non hanno punti di riferimento, non hanno spazi, non hanno stimoli. E la noia, come ben sappiamo, è un fertilizzante potentissimo per l’inciviltà», sostiene Cristiano Meloni. «Questo non giustifica assolutamente gli atti commessi, far esplodere i contenitori dei rifiuti è un gesto criminale. Ma la repressione e le telecamere non bastano». Da cui la proposta di aumentare spazi e attività dedicati ai ragazzi. «Monserrato deve diventare viva e attrattiva per i giovani», continua Meloni. «Finché continueremo a ignorare questi problemi, resterà ostaggio di inciviltà e vandalismo, e i nostri giovani continueranno a vagare allo (d.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA