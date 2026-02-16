«Servono medici e punto nascite» 

Al capezzale della sanità malata. Alessandra Todde, presidente della Regione e un interim che scotta da assessore competente, si è affacciata dal balcone che guarda al pianeta della salute pubblica ogliastrina, partecipando alla conferenza tematica (presieduta da Davide Burchi) che ieri mattina ha radunato a Lanusei il presidente della Provincia Alessio Seoni, il suo vice Carlo Lai, i sindaci, i leader sindacali, i rappresentanti di associazioni dei malati e dei comitati. Con lei c’erano Giuseppe Pintor, direttore generale di Ares, e il manager della Asl Andrea Fabbo. Quest’ultimo, in apertura, ha tracciato un quadro approfondito dell’assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale («le due specialistiche debbono intreragire», ribadisce Fabbo fin dal suo insediamento), tra conquiste, desideri e aspettative.

Le rivendicazioni

Al cuore del problema sono andati subito gli amministratori locali. «Ad Arzana», ha detto il sindaco Angelo Stochino, «ci sono tre strutture che accolgono pazienti fragili e anziani, tutti sprovvisti del medico di medicina generale». Occorre invertire questa rotta. Lo chiede da tempo il comitato #giulemanidallogliastra, che con Arianna Depau ha riconosciuto ad Alessandra Todde il fatto «di essere la prima ad averci ricevuto nelle vesti di assessora». I segnale incoraggianti, colti anche da Marco Melis, presidente dell’associazione “Amici del cuore” in rappresentanza dei cardiopatici, però non bastano per abbassare la guardia. La vertenza Ogliastra continua per chiedere a gran voce il potenziamento dei servizi e del personale, rivendicato da Aurelia Orecchioni, segretaria di Uil-Fpl, e Michele Muggianu, leader territoriale Cisl.

La ferita aperta

Continua a preoccupare la chiusura del punto nascite, deleteria soprattutto per le difficoltà di collegamenti con Cagliari e Nuoro. Eppure, secondo il primario di Ostetricia Marco Dei, i presupposti per riaprire il servizio in deroga ci sarebbero tutti. Da Regione e Ares sono arrivate rassicurazioni ora attese alla prova dei fatti. «Per l’Ogliastra sono stati banditi ben dieci concorsi riservati all’Ogliastra per l’assunzione di personale», ha sottolineato Giuseppe Pintor, mentre il consigliere regionale Salvatore Corrias ha posto la necessità di incentivare i medici a trasferirsi in Ogliastra. «L’accordo che la Regione ha raggiunto con i medici (2000 euro in più per chi sceglie le sedi disagiate) – dice Alessandra Todde – è importante, ma i Comuni debbono fare la loro parte migliorando l’accoglienza». La presidente ha poi dato una notizia importante. «La quarta base dell’elisoccorso sarà a Sorgono – ha detto – ma l’Ogliastra avrà la sua elisuperficie operativa, 24 ore su 24, a Lanusei o a Tortolì.

