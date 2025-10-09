Servono medici: aiuto economico del Comune 

A Decimomannu c’è bisogno di medici di famiglia e per incentivare gli indecisi il Comune è pronto a contribuire alle spese per l’affitto dell’ambulatorio.

È trascorso poco più di un mese da quando la dottoressa Luigina Contini, in servizio in via Milano, è andata in pensione, lasciando scoperti 1.575 pazienti. Il bando pubblicato dalla direzione del Distretto area ovest della Asl di Cagliari per sostituirla è aperto ma finora nessuno ha presentato domanda. Tra i motivi principali che rendono poco appetibile l’incarico a Decimomannu vi sarebbe il costo dell’affitto, anche se i dati semestrali dell’Osservatorio del mercato immobiliare mostrano valori simili o addirittura inferiori rispetto ai Comuni limitrofi: in paese i locali commerciali e gli uffici costano tra 4,50 e 6,70 euro al metro quadro; ad Assemini tra 5 e 8,50; a Elmas tra 5 e 9,30. Alcuni professionisti hanno così scelto di stabilire la propria sede altrove, come i fratelli Filigheddu, che operano ad Assemini.

Il bando

Il bando della Asl, pubblicato con un “avviso pubblico urgente” il 31 luglio, prevede un incarico a tempo determinato di 12 mesi per l’assistenza primaria a ciclo di scelta. La scadenza iniziale era fissata al 20 agosto ma nessuna domanda è arrivata e l’avviso resta aperto: gli interessati possono candidarsi fino all’assegnazione dell’incarico al primo avente diritto. Nel frattempo, i cittadini che accedono al portale regionale “Zenta Web” si trovano il messaggio «per l’utenza selezionata non è disponibile alcun medico del tipo richiesto», costretti così a rivolgersi a specialisti fuori paese.

Il contributo municipale

Per garantire il servizio, la Giunta comunale ha deciso di offrire un contributo mensile per l’affitto agli eventuali medici che sceglieranno Decimomannu come sede. La sindaca Monica Cadeddu spiega: «Dalla generale carenza di medici e dall’aumento dei pensionamenti deriva la difficoltà di reperire professionisti in grado di garantire assistenza sul territorio. A ciò si sommano i costi di viaggio e la necessità di un locale idoneo, che la Asl non mette a disposizione».

Né la Asl né il Comune dispongono di locali propri, e chi accetta l’incarico deve sostenere in proprio le spese di affitto. Per questo, aggiunge la sindaca, il Comune ha previsto un incentivo economico, ancora da definire nel tetto massimo, a ristoro dei costi sostenuti dai medici assegnati temporaneamente a sedi vacanti. L’obiettivo è ripristinare la continuità dell’assistenza primaria, evitando che i cittadini debbano recarsi altrove per ricevere cure di base.

