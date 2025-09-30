Servono loculi nel cimitero, intervento da 360mila euro 

Nuovo ampliamento del cimitero di Baccu Narboni a Sinnai grazie a fondi regionali e comunali per un ammontare complessivo di 360mila euro. Si tratta del quarto intervento in pochi anni per la realizzazione di nuovi moduli e quindi nuovi loculi. Il progetto è stato già approvato dalla Giunta comunale. L’ultimo intervento ha garantito la realizzazione di centoventi loculi grazie a fondi che si sono liberati con una variazione di bilancio approvata con voti unanimi dal Consiglio comunale.

Un necessità legata soprattutto, al trasferimento di circa trecento salme cominciato nel 2015 dal vecchio al nuovo cimitero di Baccu Narboni. Salme che avevano trovato sepolture nel vecchio camposanto di via Roma su loculi già acquistati da privati. Da qui la necessità di renderli liberi e riassegnati a chi ne vantava la proprietà.

Una operazione andata avanti per diversi anni. Tante le salme trasferite a Baccu Narboni, diverse anche quelle trasferite nello stesso camposanto di via Roma dopo che i loculi da tempo acquistati, si erano liberati grazie alla traslazione delle salme che avevano momentaneamente trovato spazio. (r. s.)

