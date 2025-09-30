VaiOnline
Sinnai.
01 ottobre 2025 alle 00:35

Servono loculi nel cimitero, intervento da 360mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo ampliamento del cimitero di Baccu Narboni a Sinnai grazie a fondi regionali e comunali per un ammontare complessivo di 360mila euro. Si tratta del quarto intervento in pochi anni per la realizzazione di nuovi moduli e quindi nuovi loculi. Il progetto è stato già approvato dalla Giunta comunale. L’ultimo intervento ha garantito la realizzazione di centoventi loculi grazie a fondi che si sono liberati con una variazione di bilancio approvata con voti unanimi dal Consiglio comunale.

Un necessità legata soprattutto, al trasferimento di circa trecento salme cominciato nel 2015 dal vecchio al nuovo cimitero di Baccu Narboni. Salme che avevano trovato sepolture nel vecchio camposanto di via Roma su loculi già acquistati da privati. Da qui la necessità di renderli liberi e riassegnati a chi ne vantava la proprietà.

Una operazione andata avanti per diversi anni. Tante le salme trasferite a Baccu Narboni, diverse anche quelle trasferite nello stesso camposanto di via Roma dopo che i loculi da tempo acquistati, si erano liberati grazie alla traslazione delle salme che avevano momentaneamente trovato spazio. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra»

Accusata di favoreggiamento insieme al manutentore lombardo 
Andrea Busia
Cronaca

Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio

Terralba, Battista Manis nei guai per la morte di Claudio Manca 
Valeria Pinna
Via libera all’integrativo regionale. Bartolazzi: «Condizioni migliori, nel nome di Maddalena Carta»

Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio»

Sanna (Mèigos): altri soldi e indennità solo per aumentare il carico di lavoro 
Piera Serusi
Regionali

Calabria, il centrodestra cerca il bis

Dopo la vittoria nelle Marche. Meloni trova Schlein sul volo per Lamezia 
Orrore a Benevento

Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge

La donna aggredita mentre era a letto Il 15enne trovato in auto. Ferita la sorella  
La crisi

Israele pronto a bloccare la Flotilla

La flotta umanitaria è nella zona a rischio. L’equipaggio: noi andiamo avanti 