Servono i rigori al Latte Dolce per superare l’Uri 

Latte Dolce 4

Atletico Uri 2

(dopo i calci di rigore, 0-0 al 90’)

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Secci, Cabeccia, Pinna, Pilo; Piredda, Orlando; Kone, Castro (44’ st Dieni), Odianose (19’ st Loru): Sorgente (34’ st Grassi). In panchina Carta, Serra, Ruggiu, Del Giudice, Sanna, Di Paolo. All. Setti.

Atletico Uri (3-4-3) : Cherchi; Jah, Rosseti, Placente; Ravot, Fiorelli, Melis, Anedda; Piga (34’ st Lambroni), De Cenco, Demarcus. In panchina Polato, Dore, Animobono, Lubrano, Ruveri, Bassu, Mari. All. Paba.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Rigori : Rosseti (gol), Orlando (gol), De Cenco (gol), Grassi (gol), Placente (parato), Kone (gol), Demarcus (parato), Piredda (gol).

Note . Espulso al 43’ st Secci per doppia ammonizione. Ammoniti Jah, Paba, Cabeccia, Secci Recupero 1’ pt-4’ st.

Sennori. I rigori premiano il Latte Dolce: 4-2 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Marano para i rigori di Placente e Demarcus, Piga segna il penalty decisivo.

Nel prossimo turno della Coppa Italia la squadra sassarese affronterà la Cos.

L’Atletico Uri ha avuto più occasioni anche se è stato il Latte Dolce il primo a rendersi pericoloso: al 12’ torre di Odianose e al volo Sorgente calcia potente ma alto. La risposta dell’Atletico Uru: da destra Piga entra in area e tira, Marano gli chiude il primo angolo. Ancora ospiti pericolosi al 20’: dal fondo sinistro Anedda mette in mezzo, Demarcus cerca il “sette”, il portiere devia. Al 28’ ottima palla di Orlando per Odianose, ma la punta perde il tempo per il tiro.

Nel secondo tempo traversone di Ravot per la testa di Anedda che schiaccia debole. Ancora più grave l’errore al 52’ di De Cenco che in area piccola non trova la porta. Il tecnico Setti toglie una punta (Odianose) e inserisce un centrocampista (Loru). Su ripartenza al 76’ Castro tira rasoterra ma il portiere respinge. Occasionissima per il Latte Dolce al 78’: torre di Orlando e Pinna di testa sottoporta non imprime forza alla conclusione. Nel recupero Anedda da posizione defilata non trova la porta.

