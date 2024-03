Servono i gol degli attaccanti 

Ventinove reti in ventinove partite giocate, un bottino non esaltante, ma che permette al Cagliari di avere il terzo miglior attacco tra le pericolanti, superato solo da Frosinone (37) e Sassuolo (33). Ma proprio il reparto offensivo è quello che, in tutta la stagione, ha pagato dazio a infortuni più o meno pesanti. Con Mancosu a cui va l'Oscar della sfortuna: preparazione saltata per i problemi al ginocchio ereditati dalla passata stagione, appena cinque presenze e il nuovo stop, con un altro intervento al solito ginocchio che, salvo recuperi in extremis, rischia di avergli già fatto chiudere la stagione.

Tanti guai pochi gol

Chi più, chi meno, tutti i giocatori offensivi del Cagliari sono stati costretti a fermarsi ai box per qualche problema fisico. Oltre a Mancosu, in questo momento sono indisponibili i due centravanti di fisico, Petagna e Pavoletti. Il primo ha messo insieme 18 presenze, segnando appena una rete. Al momento ha saltato quattro gare per infortunio (sempre problemi muscolari al polpaccio), ma il suo rientro è ancora rimandato. Più pesante il contributo di capitan Pavoletti, con 4 gol in 19 presenze, ma che è stato costretto ai box in cinque partite, due a inizio stagione per qualche acciacco e le ultime tre per una frattura al metatarso che lo terrà fermo almeno fino a fine aprile. Stesso infortunio che ha condizionato la stagione di Shomurodov e Oristanio. L'uzbeko ha un bottino di 2 reti (quelle realizzate alla Salernitana) in 14 presenze, ma con ben undici gare saltate per la frattura al metatarso. L'ex Inter, invece, ha 2 reti in 21 presenze, con sei gare perse per infortunio.

Trascinatori

La rete col Perù conferma i progressi di Lapadula, che in campionato ha siglato 2 gol in 16 presenze. Per lui ben dieci gare saltate, prima per l'intervento alla caviglia di inizio stagione e poi per la frattura di due costole. A tenere spesso in piedi la baracca ci ha pensato l'altro capocannoniere rossoblù, Luvumbo, 4 gol (e 3 assist) in 22 presenze, costretto a disertare le ultime due partite per un problema al bicipite femorale. Ed è ai box anche quel Gaetano arrivato a gennaio e capace di segnare 3 reti nelle 6 gare giocate (miglior media-gol), ma fuori a Monza per un fastidio all'adduttore. Infine, c'è Viola, 3 reti e 2 assist in 20 presenze, senza mai neanche un raffreddore. Per il dottor Nicolas sono concessi tutti gli scongiuri del caso, il Cagliari per salvarsi ha bisogno anche di lui.

