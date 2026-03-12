«Servono i bus diretti per Decimomannu» 

Raggiungere Cagliari attraverso il servizio sostitutivo dei treni senza fermate intermedie tra Carbonia e Decimo accorciando i tempi di parecchio, così come avviene già da tempo per Iglesias. Questo chiedono molti pendolari, in particolare studenti e lavoratori, che dalla scorsa estate e almeno sino a dicembre, a causa di alcuni lavori sulla rete ferroviaria, sono costretti a usare il pullman.

Gli utenti

Per Claudia Locci, che lavora nel capoluogo, la questione è molto chiara: «Siamo consapevoli dell’impegno profuso per mantenere i collegamenti tra il Sulcis e Cagliari e per questo ringraziamo gli autisti dell’Arst. – dice – Sappiamo che il servizio sostitutivo è necessario anche per chi deve andare in altri centri e per questo chiediamo delle corse aggiuntive, nelle fasce orarie 6-8 all’andata e 14-18 al rientro, per rendere più semplice conciliare i tempi di vita con quelli di studio o lavoro». Dello stesso parere anche Carlo Vella_ «Le fermate intermedie comportano un aumento dei tempi di percorrenza di 20-25 minuti, – spiega – il Comune potrebbe farsi portavoce presso gli enti competenti affinché venga istituita una corsa diretta». Per Francesco Mallus, studente di Sant’Antioco, «oltre al tempo che ci serve per arrivare a Carbonia, dobbiamo aggiungere quello delle corse sostitutive. Per noi sarebbe fondamentale accorciare i tempi».

Il Comune

Il consigliere comunale Luca Grussu ricorda che già prima che entrasse in funzione il nuovo servizio «fu presentata un'interpellanza che chiedeva di avviare delle interlocuzioni con l’assessorato dei Tasporti, affinché venisse fatta richiesta per delle corse dirette da e per Carbonia Elmas aeroporto/ Cagliari quantomeno in alcuni orari della giornata». Interlocuzioni che stanno andando avanti anche in questi giorni con una lettera inviata agli enti preposti affinché «così come già fatto con Iglesias si valuti di accontentare gli utenti». Il sindaco Pietro Morittu sottolinea che «alla luce anche del rincaro del costo dei carburanti è ancora più necessario un intervento per rendere più agevole ai cittadini di Carbonia e del territorio lo spostamento a Cagliari attraverso il servizio ferroviario». Carlo Poledrini, direttore dell’Arst spiega che «orari e frequenze dei bus fanno parte di un servizio sostitutivo ferroviario disposto dalla Regione. Di conseguenza, ogni variazione, integrazione o modifica dello stesso deve essere disposto da loro». Sul fronte dei lavori che hanno fermato i treni è stato possibile sapere che «Rete ferroviaria italiana sta lavorando a regime per rispettare il cronoprogramma delle attività. Sono in corso valutazioni tecniche utili a recuperare il tempo perso nelle scorse settimane a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le aree di cantiere».

