«Servono due milioni di euro per la strada lungo il litorale» 

Trecentomila euro sono arrivati dalla Regione per sistemare le strade della località marina di Baccu Mandara. Il Comune chiede altri due milioni per le strade polverose di Torre delle Stelle. «Per Baccu Mandara – dice il capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Maracalagonis, Mauro Etzi - l’amministrazione ha avviato la pratica per lo studio del progetto. Si prevede la sistemazione delle strade sul lato mare e su quello opposto verso la collina: sulla strada già asfaltata, di accesso al villaggio turistico, prevediamo la realizzazione dei marciapiedi per favorire l’accesso a mare dei pedoni. Nelle strade dove si interverrà con questo finanziamento prevediamo anche la realizzazione dei sottoservizi compresa la rete idrica e di illuminazione. L’obiettivo del Comune è accelerare i tempi e realizzare l’opera nel prossimo anno».

Contemporaneamente, l’amministrazione comunale sta studiando il progetto per la sistemazione di strade sterrate nel vicino villaggio turistico di Torre delle Stelle. «Stiamo incaricando un tecnico per lo studio del progetto - dice la sindaca Francesca Fadda - alla Regione chiediamo due milioni di euro». (r. s.)

