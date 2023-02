Servono due anni per realizzare l’impianto del futuro 

Un particolare accattivante è rappresentato da quelle otto “suite” a bordo campo, piccole sale riservate per 8-10 persone dotate di ogni comfort sistemate così vicino alla linea di campo (e di gioco) che si avrà quasi la sensazione di poter toccare i giocatori. In generale, però, la parola d’ordine che contraddistingue del nuovo stadio è innovazione: innovativa, per esempio, sarà la forma (che richiama una goccia d’acqua), innovativi i materiali, innovativo l’impianto con una capienza da 31 mila posti in grado di ospitare manifestazioni di livello internazionale (gli europei, appunto). L’albergo con più di cento camere, il ristorante panoramico sul tetto con vista sul golfo degli Angeli, il centro benessere collegato all’hotel ma aperto a tutti e l’area modulabile per ospitare congressi fino a 1000 persone contemporaneamente, “completano” l’opera.

La costruzione dello stadio dovrebbe durare almeno due anni. L’auspicio era quello di iniziare le demolizioni del vecchio Sant’Elia già entro la fine del 2023, ma ovviamente la previsione è stata superata dagli eventi. A questo punto il taglio del nastro deve essere rinviato – come minimo-, al 2026. ( ma. mad. )

