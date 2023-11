«Servono cinque milioni per l’Ersu» 

Cinque milioni di euro da destinare all’Ersu di Cagliari per garantire la continuità delle sue strutture e scongiurarne la chiusura. Lo prevede un emendamento alla variazione di bilancio regionale presentato dal Pd, primo firmatario Roberto Deriu.

«I fondi sono necessari per affrontare i costi di gestione di tutte le strutture dell’ente, quindi spese come bollette, manutenzione, portierato, vigilanza e altri servizi indispensabili», spiega Deriu. «Senza questo intervento finanziario, le case dello studente e le strutture amministrative dell’Ersu rischiano la chiusura a causa della grave malagestione della giunta regionale».

Un’iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio: Deriu e il gruppo Pd hanno, infatti, già proposto un emendamento a favore degli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio. L'appello del consigliere dem riflette «la consapevolezza dell'importanza di preservare le opportunità di studio e di vita degli studenti, sottolineando la necessità di un intervento immediato. Vogliamo salvare l’Ersu e la compagine studentesca dall’inefficienza e dall’inadeguatezza e dell’attuale giunta regionale», conclude Deriu.

