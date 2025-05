«Servono altri fondi regionali per rifare le strade rurali» 

A Escalaplano si lavora sodo per sistemare le strade di campagna. Sono quei percorsi sterrati, spesso dimenticati, che servono ogni giorno a chi lavora nei campi, alleva animali o vuole raggiungere un terreno o una zona isolata.

Tra il 2023 e il 2025 sono stati fatti diversi interventi importanti. Da poco sono finiti anche i lavori nella strada che dal paese porta al Flumineddu, passando per Crabaxeddu e Su Caiddu.

Un altro tratto sistemato è quello di Crabaxeddu. Sono ancora in corso i cantieri a Cortis, Sa Limporra e nella strada che da Is Cuccureddus porta alla circonvallazione. Sono già stati messi da parte 100mila euro per continuare i lavori, ma non bastano. Servono altri fondi dalla Regione. (s. m.)

