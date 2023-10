«Servono altri finanziamenti per il borgo della longevità»  

A Sorradile l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Arca punta sulle risorse del Pnrr per dare vita a due importanti progetti cullati da tempo. Si tratta del borgo della longevità, l’albergo extra lusso rivolto alla terza età e al turismo sanitario destinato a sorgere nell’ex Casa Carta, e dell’ex caserma dei carabinieri a cavallo destinata a diventare un eco-museo, locanda con camere e scuderia. Nei giorni scorsi l’esecutivo comunale ha deliberato di richiedere un finanziamento al ministero dei Beni culturali, rispettivamente per un milione e per un milione e 330mila euro.

«Mi auguro che le risorse richieste vengano concesse dal Ministero. Mi sarei aspettato che la Regione avesse destinato ulteriori risorse ai Comuni primi in graduatoria e invece siamo tutti bloccati perché le somme assegnate, visti i rincari che ci sono stati, non bastano più. Anche per questo non avvio un cantiere che so già in partenza che rimarrebbe inconcluso perché le risorse non sono più sufficienti», afferma Arca riferendosi al borgo della longevità.

Per quest’ultimo il Comune, che aveva partecipato ad un bando della Regione classificandosi nel 2020 al primo posto, dispone di un finanziamento di un milione e 200 mila euro. A nulla sono servite le richieste inviate alla Regione per integrare le risorse e dare vita al borgo della longevità.

