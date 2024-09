«Servono aiuti, non il carcere» 

«Quel ragazzo che la scorsa settimana ha cercato di appiccare fuoco alla casa aveva bisogno di aiuto e non del carcere. Come lui ce sono tanti, occorre agire assieme, istituzioni, cittadini, chiesa e associazioni, per evitare che questi drammi si ripetano». A parlare è Ninni Santus, presidente di “Domu Mia”, un’associazione del terzo settore che accoglie, per quel che può, i ragazzi che hanno problemi, in particolare (ma non solo) di tossicodipendenza. «Sono decine le famiglie di Muravera disperate - spiega Santus - che hanno dei figli con problemi di droga e non sanno dove andare a sbattere la testa. Mi chiamano ma io non posso fare più di tanto».

Il fatto

L’episodio del ragazzo che poi è finito in carcere a Uta «è solo l’ultimo di tanti, eppure lui voleva semplicemente finire in una comunità. Solo per quel motivo ha compiuto un gesto eclatante. Noi lo seguivamo da un mesetto e quello era il suo desiderio. Questi ragazzi vanno presi in carico dalle istituzioni». Santus, barbetta e viso di chi ne ha visto di tutti i colori, chiede a sua volta aiuto: «Il terzo settore - chiarisce - sta supplendo alle carenze di un sistema che non sta funzionando come dovrebbe. Comune, Regione, Azienda sanitaria e un po’ tutti concordino delle azioni da portare avanti, perlomeno per dare un supporto a queste famiglie disperate. Noi ci siamo. Purtroppo ad oggi continuo a registrare una mancanza di dialogo».

L’allarme

Santus non ha la soluzione in tasca «ma di certo - dice ancora - assieme possiamo affrontare meglio questo grave problema. A Muravera e nel Sarrabus l’età di chi fa uso di droghe pesanti va abbassandosi sempre più». Per finire in comunità, come chiedono alcuni genitori per i loro figli, occorre prima passare dal Serd (Servizio dipendenze). «Noi siamo pronti a dare una mano alle famiglie, a convincere i ragazzi ad andare al Serd. Sarebbe opportuno, come si vociferava, l’apertura di uno di questi centri proprio a Muravera». Nel frattempo occorre comunque fare qualcosa: «Siamo immobili - aggiunge Santus - non so neanche io cosa fare di preciso ma so che è importante vederci con le istituzioni e affrontare assieme il problema. Cerchiamo perlomeno di offrire a queste famiglie disperate un senso di comunità. Mettiamo a loro disposizione delle persone pronte a dare un supporto e a spiegare la strada da percorrere per salvare un figlio che ha avuto un incidente di percorso».

Un qualcosa di concreto l’associazione Domu Mia potrebbe farlo sin da subito: «Se il Comune di Muravera, di Villaputzu o di San Vito ci mette a disposizione un locale adeguato - conclude - siamo disposti anche ad ospitare per qualche notte i ragazzi che hanno dei problemi a casa. Ripeto, si intervenga adesso per prevenire oppure il costo per lo Stato, e dunque per tutti noi, sarà sempre più alto».

