Servono 550mila euro per i lavori di rifacimento di piazza Chiesa 

Il Comune ha dato incarico a un tecnico per la redazione del progetto per la sistemazione della piazza Chiesa a Sinnai. Per la realizzazione dei lavori è stata stimata una spesa di 550mila euro grazie alla quale si dovrebbe intervenire sul rifacimento della pavimentazione e la sistemazione della panchine. Previsto anche il restauro del mosaico di Maria Lai danneggiato in più parti.

«Per il Comune e per la popolazione – dice l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - si tratta di un intervento assolutamente prioritario. Impensabile aspettare ancora. Per accelerare i tempi, si potrebbe anche di ricorrere ad un mutuo. La Giunta sta comunque vagliando tutte le ipotesi possibili compreso quella di una richiesta di un finanziamento regionale».

Da anni la piazza è ridotta in pessime condizioni, un vero e proprio parcheggio. Una situazione più volte denunciata in Consiglio anche dai consiglieri di minoranza Aldo Lobina e Rita Matta. «Di certo – sostiene il sindaco Tarcisio Anedda – bisogna pensare anche ad un parcheggio nelle vicinanze della stessa piazza: non si può pensare unicamente a riqualificare il sito senza questa struttura di appoggio». (r. s.)

