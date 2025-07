Servo pastore trattato come uno schiavo 

Per il giudice non ci sono dubbi. Giuseppe Dessì, 44enne di Villasor, avrebbe ridotto in schiavitù e torturato un servo pastore 45enne: un compaesano con disabilità intellettive che lavorava nella sua azienda. Per questa ragione, al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato, il gup del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, ha condannato l’agricoltore a 13 anni e 4 mesi di reclusione. Assolta, invece, Valentina Littera, 35 anni, finita a processo per alcune condotte in concorso con il compagno.

La sentenza

È stata pronunciata ieri alle 13 la sentenza di primo grado del procedimento nei confronti del 44enne, arrestato lo scorso anno dopo la denuncia presentata dalla sorella di un compaesano che lavorava nel suo podere. Il giudice ha di fatto accolto le richieste del pubblico ministero Emanuele Secci che aveva sollecitato per l’allevatore 15 anni e 8 mesi, infliggendogli oltre 13 anni di reclusione e ritenendo che per la compagna ci fosse solo un’ipotesi di percosse non procedibile (manca la querela). Il pm per la donna aveva chiesto 4 anni, ritenendo che fosse a conoscenza delle vessazioni nei confronti della vittima, ma alla fine il Tribunale l’ha assolta con formula piena da tutti i reati più gravi (tortura e riduzione in schiavitù).

Le contestazioni

L’imputato principale – secondo la tesi della Procura – avrebbe vessato con atti persecutori il servo pastore, infliggendogli anche delle vere e proprie torture con lesioni che ne avrebbero deformato l’aspetto. Giuseppe Dessì, difeso dal legale Pierluigi Pau, è arrivato in aula scortato dalla Polizia penitenziaria: è ancora in custodia cautelare in carcere dal momento del suo arresto, avvenuto ai primi di febbraio dello scorso anno. La compagna, invece, era difesa dai legali Francesco Marongiu e Filippo Serpau, che hanno espresso soddisfazione per la decisione.

L’inchiesta

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il servo pastore avrebbe lavorato per circa sette anni nell’azienda di Dessì e Littera. Le indagini, affidate alla Direzione distrettuale antimafia, erano state condotte dai carabinieri della stazione di Villasor. Scenario delle presunte sevizie sarebbe stata l’azienda agricola di Bruncu Su Laccu: il servo pastore alloggiava in un capanno fatiscente nella porcilaia che si trova nella parte posteriore del terreno recintato. Per il pm gli sarebbe stato portato via il telefono e l’avrebbero sottoposto a violenze sempre più crudeli, lasciando segni evidenti sul corpo dell’uomo: naso rotto, orecchie deformate da botte e ustioni, un labbro sfigurato da un colpo di rastrello, poi i segni diffusi di altre bruciature lasciate da una fiamma ossidrica e la falange di un dito mozzata. Dopo l’arresto dei due indagati, la presunta vittima era stata trasferita in una località protetta. Nel corso delle indagini sarebbe emerso anche che Dessì avrebbe stalkerizzato una donna, assistita dall’avvocata Anna Maria Busia, mentre il servo pastore si è costituito con il legale Doriana Origa.

