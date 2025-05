Servo pastore torturato, chiesti 15 anni 

È partito da una pena di oltre 21 anni di reclusione, concedendo poi lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Ieri mattina, il pubblico ministero Emanuele Secci ha chiesto la condanna a 15 anni e 8 mesi di carcere per l’allevatore 44enne di Villasor, Giuseppe Dessì, accusato di aver plagiato e ridotto in schiavitù un servo pastore 45enne, suo compaesano con disabilità intellettive, ma anche di averlo vessato con atti persecutori e avergli inflitto vere e proprie torture con lesioni che ne avrebbero deformato l’aspetto. Il magistrato che ha condotto le indagini ha poi chiesto anche 4 anni di condanna nei confronti di Valentina Littera, 35 anni, finita a processo per alcune condotte in concorso con il compagno (tranne lo stalking). Nel suo caso, però, il pm ha sollecitato l’assoluzione dall’accusa di tortura, ma ritenendo provata la sua responsabilità perché – secondo la tesi della Procura – era a conoscenza di quanto accadeva al servo pastore.

Il rito abbreviato

Davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, gli avvocati di entrambi gli imputati avevano chiesto e ottenuto il processo con rito abbreviato. Giuseppe Dessì, difeso dal legale Pierluigi Pau, è ancora in custodia cautelare in carcere e si è presentato in aula scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria. Nel suo caso il rito era condizionato all’esame di un testimone e ad una consulenza. Presente all’udienza anche la compagna, assistita dagli avvocati Francesco Marongiu e Filippo Serpau.

L’inchiesta

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il servo pastore avrebbe lavorato per circa sette anni nell’azienda di Dessì e Littera. L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, affidata al pm Secci, era stata condotta dai carabinieri della stazione di Villasor. Scenario delle presunte sevizie era l’azienda agricola di Bruncu Su Laccu: il servo pastore alloggiava in un capanno fatiscente nella porcilaia che si trova nella parte posteriore del terreno recintato. Per il pm gli sarebbe stato portato via il telefono e l’avrebbero sottoposto a violenze sempre più crudeli, lasciando segni evidenti sul corpo dell’uomo: naso rotto, orecchie deformate da botte e ustioni, un labbro sfigurato da un colpo di rastrello, poi i segni diffusi di altre bruciature lasciate da una fiamma ossidrica e la falange di un dito mozzata. Dopo l’arresto dei due indagati, la presunta vittima era stata trasferita in una località protetta. Nel corso delle indagini sarebbe emerso anche che Dessì avrebbe stalkerizzato una donna, assistita dall’avvocata Anna Maria Busia, mentre il servo pastore si è costituito con il legale Doriana Origa. Le parti civili, ieri in discussione, si sono associate alle richieste del pm.

Le difese

Ieri mattina hanno discusso anche i difensori: l’avvocato Marongiu ha dato battaglia ritenendo la sua cliente del tutto estranea a tutte le imputazioni, così come Serpau. Pierluigi Pau discuterà il 30 giugno, quel giorno potrebbe arrivare anche la sentenza.

