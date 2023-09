Servo di Dio, la Marmilla è un set 

La Marmilla si è trasformata in un set cinematografico che racconta la vita del beato Nicola da Gesturi. Il film “Servo di Dio” del regista Tiziano Pillitu, di Pimentel, sta per fare il suo debutto sugli schermi e narra la storia del religioso sardo, offrendo al pubblico uno sguardo sulla sua vita e il suo impatto sulla società dell’epoca. Collinas è stato il centro principe per le riprese, che poi si sono spostate a Gesturi e hanno abbracciato anche altri comuni come Austis, Nurallao, Laconi e Cagliari.

L’atmosfera

I luoghi sono stati scelti per la loro autenticità e la capacità di evocare l’atmosfera del passato. Il sindaco di Collinas Francesco Sanna è entusiasta: «Il nostro paese si conferma luogo ideale per set cinematografici che necessitano di colori, manufatti e atmosfere di una Sardegna rurale qui gelosamente conservati e valorizzati». Il regista conferma che da queste parti ha trovato un grande sostegno: «Devo molto al supporto organizzativo di Luciano Tuveri della Pro Loco di Collinas. Senza di lui, non ci sarebbe stato nulla». Ne è convinto anche il presidente della Pro Loco, Mattia Cau: «Con Pillitu c’è una grande sinergia, non solo per la realizzazione del film “Servo di Dio”, ma anche per la produzione di diversi cortometraggi sempre diretti dallo stesso regista. Nelle sue opere molte scene sono state girate in luoghi simbolo del nostro paese come la chiesa parrocchiale, quella di San Sebastiano, il bosco sacro di Santa Maria Angiargia, diverse case private d’epoca, l’ex scuola materna e l’agro». Proprio nell’agro di Collinas, i ciak hanno visto la partecipazione dei contadini con abiti d’epoca in una rievocazione della vita agricola del passato. Secondo Cau, il film potrebbe giovare al territorio: «La realizzazione di questo film si inserisce nelle attività di promozione turistica che la nostra associazione da sempre porta avanti, queste occasioni diventano un’importante strumento di promozione per la nostra comunità».

Anche Gesturi, paese natale del beato, è sede di alcune scene tra abitato e giara: «Siamo in trepidante attesa: è un’occasione per far conoscere a tutti la straordinaria figura di fra Nicola. Gesturi conserva, immutata nel tempo, una fortissima devozione», dice il sindaco Emilio Serra. Non solo Marmilla: Austis, con le sue case tipiche in cui è stata girata l’Ultima Cena, Laconi per le tante riprese tra museo, chiesa e convento, Masullas per il suo convento, Nurallao per le cascate, ma anche Cagliari e Quartu. Il cast del film include numerosi attori che interpretano fra Nicola nelle diverse fasi della sua vita: Marco Melis di Gesturi, Andrea Salis di Monserrato, Cristian Lai di Sinnai, Graziano Sanna di Collinas e Giampaolo Loddo di Selargius.

L’idea

Il progetto ha avuto un inizio altalenante, con le prime scene girate circa dieci anni fa. Tuttavia, Pillitu è riuscito a superare le tante sfide e il film è ormai in fase di conclusione. L’idea è stata dell’ex sindaco di Gesturi, Gianluca Sedda, un devoto del beato Nicola: «È soddisfacente vedere realizzata una storia di vita che non solo emoziona chi ha avuto la possibilità di conoscerlo, ma che potrà essere d’esempio per i giovani», dice Sedda. Una sfida per il registra di Pimentel: «Ho cercato di comprendere la vita del religioso attraverso ricerche e racconti orali – conclude Pillittu –. La difficoltà più grande è stata interpretare quello che vedeva durante i suoi momenti di estasi».

RIPRODUZIONE RISERVATA