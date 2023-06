Servizio veterinario pubblico per gli allevatori 

In paese ha aperto l’ambulatorio veterinario pubblico, un servizio fondamentale in un centro con un’economia basata in gran parte sulle attività agropastorali. Il sindaco Marco Lampis da tempo si batteva per riavere il servizio . «Da qualche anno il servizio di prossimità è venuto meno e i nostri allevatori dovevano praticare il pendolarismo veterinario - spiega - più volte ho chiesto al servizio veterinario e l’apertura di un ambulatorio in paese ». La richiesta si è concretizzata. «Questo è stato possibile grazie alla disponibilità di Mario Lai, responsabile del servizio veterinario della Asl Cagliari e Leonardo Usai, responsabile del servizio veterinario territoriale, ma anche grazie al Comune che ha concesso un locale». (fr. l.)

