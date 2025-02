Servizio taxi solidale, servono nuovi autisti 

L’associazione Anteas cerca autisti per continuare a garantire il servizio del taxi solidale. È necessario essere in possesso della patente B ed avere qualche ora a disposizione alla settimana per poter accompagnare anziani e persone fragili. Il taxi è un mezzo attrezzato con pedana in modo da consentire di caricare agevolmente anche chi ha la carrozzina e viene usato per aiutare non solo anziani e disabili ma chiunque ne abbia bisogno, a fare le viste mediche o a sbrigare pratiche e commissioni. L’appello è rivolto a tutti, uomini e donne non fa differenza.

