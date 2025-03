Servizio taxi con altri Comuni: «È una delle ipotesi sul tavolo» 

Un servizio taxi allargato anche ai Comuni vicini. È un’ipotesi di soluzione a cui l’amministrazione comunale di via Porcu sta lavorando per migliorare e potenziare il trasporto pubblico non di linea in città e nell’area vasta. Anche a seguito delle criticità emerse dallo studio commissionato dallo stesso Comune, prima fra tutte le tante richieste di taxi che - per carenza di mezzi disponibili, soprattutto d’estate - rimangono senza risposta.

«Stiamo dialogando con i Comuni di Quartucciu, Monserrato e Selargius, insieme ai quali potrebbe essere interessante un’unione di intenti al fine di fornire ai cittadini dei territori limitrofi un servizio di trasporto pubblico locale non di linea tramite la flotta quartese», ha annunciato l’assessora alla Mobilità e ai trasporti Elisabetta Atzori dopo la riunione svolta pochi giorni fa nell’ex Convento dei Cappuccini. Con lei c’era anche l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra: «L’incontro pubblico si è reso necessario anche per un confronto diretto e costruttivo tra gli operatori, che rivendicano le proprie ragioni di natura economica, e l’utenza, che sottolinea la necessità di ampliare l’offerta per via di una richiesta spesso inevasa. È pertanto emerso un pacato dissenso riguardo un eventuale aumento delle licenze da parte di chi teme la disposizione possa avere come diretta conseguenza l’abbassamento delle entrate; per contro occorre trovare soluzioni per evitare la carenze di mezzi a disposizione, soprattutto d’estate».

