Servizio solidale  delle Acli 

Iniziativa solidale promossa dalle Acli di Nuoro. L’associazione mette ancora una volta a disposizione della comunità il servizio di trasporto gratuito denominato Aclino. I volontari dell’associazione saranno alla guida di un veicolo attrezzato con pedana per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia alle Acli della provincia di Nuoro.

Questo servizio è nato con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, grazie al sostegno delle imprese del territorio: il finanziamento del veicolo, del suo mantenimento e la realizzazione del servizio, sono possibili grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli, oltre al fondamentale contributo della Fap Acli della provincia e il patrocinio del Comune di Nuoro. Per tutti coloro che necessitano di supporto per spostamenti sul territorio per motivi diversi, una visita medica, raggiungere un ufficio e un supermercato e non hanno altre soluzioni, adesso c’è Aclino. Per contattare i volontari che si alterneranno alla guida del mezzo e per avere maggiori informazioni basta chiamare al numero di telefono 3317303716 oppure mandare una email a mobilitasolidale@aclinuoro.it.

