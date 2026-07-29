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Iglesias.
30 luglio 2026 alle 00:49

Servizio scuolabus, al via l’affidamento della gestione 

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Il Comune di Iglesias ha avviato la procedura per individuare gli operatori economici interessati a gestire il servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus per i prossimi tre anni scolastici, dal 2026/27 al 2028/29, un primo passo verso l'affidamento del servizio, rivolto a imprese e cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Tutti gli operatori che presenteranno la candidatura entro i termini stabiliti saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, durante la quale verrà scelto il gestore del servizio.

L'appalto, del valore di 163.200 euro, riguarda l'assistenza e la vigilanza degli alunni durante il trasporto scolastico. Il servizio sarà svolto per circa dieci mesi all'anno, da settembre a giugno, e dovrà garantire la presenza di personale dedicato alla sicurezza e al supporto dei bambini durante il tragitto.

Potranno partecipare le imprese e le cooperative che dimostrino di aver maturato esperienza nel settore, avendo svolto negli ultimi tre anni almeno tre servizi analoghi per enti pubblici.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale telematico del Comune entro le ore 12 del 3 agosto 2026. Al termine di questa fase prenderà il via la procedura di gara che porterà all'individuazione dell'operatore incaricato del servizio.

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