«Servizio sanitario nazionale, un patrimonio da difendere» 

«Il servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso, da difendere e adeguare. E in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e con la società, è particolarmente importante». Mentre la legge di bilancio entra nel vivo, palesando tutti i limiti di spesa e le difficoltà nel reperire le risorse, Sergio Mattarella tocca un nervo scoperto, quello della sanità pubblica.

Lo fa con poche parole, che sono miele per la maggior parte dei governatori riuniti a Torino per la grande kermesse del “Festival delle regioni”. Per le autonomie regionali infatti la spesa sanitaria costituisce il maggior onere gestionale in termini finanziari e organizzativi. Non aggiunge altro il presidente della Repubblica, ma l'assist è stato fornito. Il primo ad approfittarne è proprio il presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, che da tempo chiede «l'integrazione del fondo sanitario». Le regioni, spiega, chiedono al governo «di incrementare il finanziamento del Servizio sanitario nazionale con la prossima legge di bilancio, al fine di realizzare un'efficace, innovativa e sostenibile programmazione sanitaria».

In questa giornata torinese - il Festival sarà chiuso dalla premier Giorgia Meloni - il presidente sfiora poi un altro tema caldissimo nel dibattito politico - divisivo anche tra le regioni -, quello delle Autonomie. Mattarella non si sbilancia e tantomeno entra nelle pieghe del progetto di Calderoli, ma non esita a sottolineare due concetti. Il primo è che «la Costituzione si ispira al principio e al valore dell'Autonomia», ma «la Repubblica è una e indivisibile». Il secondo è quasi un richiamo a non confondere l'unità del Paese con superate rappresentazioni di nazionalismo: bisogna sempre, spiega Mattarella, «bilanciare questo messaggio di unità con l'Ue, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA