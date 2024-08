«Servizio sanitario da rivedere» 

«Siano garantite le turnazioni programmate ad agosto per il servizio India a Carloforte, la nostra isola deve già fare i conti con un sistema sanitario insufficiente».

Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, lancia l’allarme e chiede all’Areus che si trovino al più presto le figure per garantire continuità al servizio India, ambulanza con infermiere a bordo, attivato il 15 giugno e programmato fino al 30 settembre per potenziare l’emergenza-urgenza durante l’estate.

«Vista la nostra condizione di insularità, questo servizio sarebbe indispensabile tutto l’anno ma ci viene garantito solo quattro mesi all’anno e nel mese di maggiore afflusso nella nostra isola non possono verificarsi queste mancanze. Purtroppo abbiamo appreso che il servizio, così importante per l’assistenza nella nostra isola, sarà scoperto per ben undici turnazioni». Tra i turni non coperti, tra quelli programmati dal servizio India a Carloforte, ci sono anche il diurno e il notturno del 14, vigilia di Ferragosto. L’amministrazione comunale chiede che si trovi il modo di dare continuità al servizio India in ogni turnazione, per tutti i giorni programmati. «È evidente - si legge in una nota del primo cittadino e dell’assessora alla Tutela della salute Pina Franca Opisso - che queste difficoltà nella copertura dei turni programmati, non fanno altro che aggravare ulteriormente la situazione già molto difficile dell’associazione Croce Azzurra, che si trova con un numero di volontari assolutamente insufficiente e non potrà contare sull’apporto degli infermieri Areus nel servizio 118 che garantiscono alla cittadinanza un servizio di assistenza sanitaria di alto livello. Auspichiamo una soluzione in tempi rapidi».

