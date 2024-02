Servizio rimozioni auto, lavoratori in rivolta 

Autisti e amministrativi del servizio di rimozione auto del capoluogo pronti a proclamare lo stato di agitazione. «Clima lavorativo pesante», avverte il Sindacato generale di base (Sgb). Per martedì 6 febbraio è stata proclamata l'assemblea dei lavoratori: a Quartu, nella sede della Sgb, si decideranno le prossime mosse. Problemi su problemi, denuncia la sigla sindacale. Sin dalla partenza: «Dopo l'aggiudicazione dell'appalto c'è stata un attesa lunga nove mesi per iniziare il servizio, una dura protesta dei lavoratori per garantirsi il posto di lavoro con l'occupazione dei locali».

Nel mirino dei sindacati la gestione del personale e i carichi di lavoro. «Questa è un'azienda nella quale - accusa Sgb - più si lavora e meno si guadagna, più i lavoratori si rendono disponibili peggio vengono trattati. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'ultima disposizione di lavoro che obbliga i lavoratori, fuori dall'orario di servizio, alla restituzione notturna dei mezzi. La società andrebbe a guadagnare 100 euro a macchina e i lavoratori?». Anche questi dettagli saranno discussi martedì prossimo. «Adesso - spiega Luca Locci, Sgb - la pazienza dei lavoratori è terminata: sarà l'assemblea a decidere che cosa fare».

