Servizio radioterapia a rischio: la denuncia di “Donne libere” 

Manca il rinnovo per un tecnico della Radioterapia, cresce l’allarme tra chi è affetto da tumore. Questa la denuncia dell'associazione “Donne libere in lotta per il diritto alla salute” che, in un comunicato, riferisce la preoccupazione dei tanti malati oncologici, e non solo.

«A Sassari- si legge nella nota- come in tutta la Sardegna, in tutti gli ambiti, c’è una grave carenza dei tecnici di radiologia, e poco o nulla si fa per trovare una soluzione». Poi si riportano le segnalazioni dei pazienti della Radioterapia del capoluogo turritano che informano «sul mancato rinnovo dell’assunzione in comando di un tecnico». Con conseguenze inevitabili per «chi fa questa indispensabile terapia salvavita». Non ci sarebbero state, secondo il movimento, evidenze di una soluzione a breve da parte della direzione sanitaria anche perché con l’eventuale concorso - scrive “Donne libere” - i tempi sarebbero comunque lunghi».

Immediate però le rassicurazioni della Aou di Sassari. «Il servizio di Radioterapia non è a rischio», sostiene il direttore facente funzioni della struttura complessa, Stefano Profili, che fornisce immediate precisazioni. «La figura del tecnico di Radiologia è una figura rara - aggiunge Profili - di difficile reperimento nell'ambito del mercato del lavoro. Ma la nostra struttura si è adoperata per garantire il servizio, con il supporto costante della direzione aziendale».

