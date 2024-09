«Servizio obsoleto, sbagliato insistere sul porta a porta» 

I tempi. Quelli della proroga, in attesa dell’entrata a regime del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Sono questi a preoccupare la maggioranza. «Oggi scade il precedente affidamento e da qui all’espletamento della gara si andrà in proroga», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio. Partendo dalla storia recente, la preoccupazione nasce dal fatto che «il precedente appalto ha avuto un avvio travagliato e complesso. Ma una cosa è certa, ci aspettano mastelli, mastellini e costi esagerati per un servizio obsoleto e basato su una visione che non possiamo accettare e che vede il cittadino al servizio dell’amministrazione. Visti i tempi della proroga», continua, «ci sarebbe la possibilità di una progettazione diversa e meno onerosa». Il concetto lo ribadisce Raffaele Onnis, capogruppo dei Riformatori ed ex presidente della commissione Ambiente. «Il porta a porta spinto determina un’elevata percentuale di differenziato ma anche una deriva di degrado sul piano dell’igiene. Si è rivelato inoltre un servizio molto impegnativo per il cittadino ed economicamente oneroso per l’amministrazione. Cagliari ha l’opportunità di superare le difficoltà del servizio con il nuovo bando, ho presentato una proposta articolata su 40 punti che è stata bocciata dalla maggioranza». ( ma. mad. )

