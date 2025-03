Servizio mensa, niente iscrizione per i genitori morosi 

Al via le iscrizioni per il servizio mensa nelle scuole presenti a Quartu. C’è tempo sino al 30 giugno per i genitori che vogliono usufruire del pasto a pranzo per i figli iscritti negli istituti cittadini durante il prossimo anno scolastico, ma a una condizione: l’iscrizione si può fare se si dimostra di aver pagato il servizio sino all’ultima rata.

Un requisito richiesto con l’ultimo appalto per far fronte all’evasione che si concentrava anche nelle mense delle scuole - distribuite nei 4 Istituti comprensivi - dove ogni giorno vengono serviti circa 1.500 pasti. Sino a quattro anni fa il fenomeno era allarmante: un buco di 200mila euro e oltre il 20 per cento delle famiglie quartesi che da anni non pagano la retta mensile del servizio mensa. Un dato persino migliorato rispetto al 2019, quando i mancati incassi ammontavano addirittura a 1 milione di euro. Lo scorso anno l’ulteriore miglioramento con un centinaio di genitori morosi. Ora - fanno sapere dal settore Pubblica istruzione del Comune - l’evasione si aggira al di sotto del 5 per cento, quasi debellata dopo una serie di azioni messe in campo dal Comune e dalla nuova ditta che gestisce in concessione il servizio di ristorazione scolastica in città, e si occupa anche della riscossione delle rette e della delicata attività di recupero dei crediti.

