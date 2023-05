Servizio in proroga 

La cooperativa sociale Progetto Uomo continuerà a gestire in regime di proroga il servizio per il trasporto dei disabili garantito dal Comune di Nuoro fino al prossimo 30 giugno. La determina relativa all’impegno di spesa necessario (98mila euro) è stata assunta venerdì dalla dirigente del settore Servizi alla persona, Maria Dettori.

Progetto Uomo dovrà quindi garantire il servizio in attesa dell’espletamento della gara indetta a marzo scorso in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT (responsabile unica del procedimento Antonella Murgia). Se la procedura non dovesse concludersi il Comune dovrà valutare un’altra proroga.

