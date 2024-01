Servizio idrico, riscossione ai privati 

Il Comune di Serramanna ricorre a una ditta esterna per la riscossione del canone idrico. Come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2024 sarà la ditta Mbs a supportare l’ufficio Tributi del Comune nelle attività connesse alla riscossione delle somme dovute dagli utenti per i consumi idrici potabili: dal servizio di lettura dei contatori, fino alla stampa, imbustamento, postalizzazione delle bollette e dei solleciti di pagamento.

Una decisione evidentemente dettata dalla carenza di risorse umane nell’ufficio Tributi del Comune. «Dato atto che si sono verificati negli anni inevitabili ritardi nella fatturazione del servizio idrico e che l’ufficio tributi comunale non ha a disposizione le risorse umane e tecnologiche necessarie a ottenere un’efficace gestione del servizio idrico – si legge nell’atto firmato dal capo area Finanziaria, che – attiva l’istituto della proroga nei confronti della ditta Mbs per il servizio di supporto alla gestione amministrativa del servizio acquedotto relativamente al periodo dall’1 gennaio al 30 giugno 2024».

La società privata incaricata del servizio (nello stesso atto viene impegnata la somma di 67mila euro quale corrispettivo per il servizio) dovrà curare «in particolare la gestione della fatturazione relativa all’anno 2023 ed emissione dei solleciti di pagamento».

