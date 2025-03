Servizio idrico, ecco i contatori intelligenti 

Al via a Sinnai l’installazione dei nuovi contatori digitali per il rilevamento dei consumi dell’acqua potabile. I lavori sono iniziati in via Basilicata: si andrà avanti per cinque anni su tutte le oltre ottomila utenze. «I nuovi contatori- ha spiegato Alberto Cortese, direttore generale di Acquavitana che gestisce il servizio idrico - hanno caratteristiche meccaniche e metrologiche comparabili a quelli precedentemente utilizzati».

I vantaggi? «Ogni anno - risponde Cortese - si faranno più letture rispetto alle due attuali, da remoto. Possibile anche il rilevamento di eventuali manomissioni del contatore, delle perdite idriche interne all’abitazione dell’utente e di eventuali immissione dall’abitazione verso la rete idrica. Il tutto senza alcun carico carico dell’utenza».

Di questo si parlerà anche in Consiglio comunale dopo la richiesta di delucidazioni chieste dai consiglieri Walter Zucca e Roberta Simoni. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA