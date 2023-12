«L’industria dell’informazione e dell’intrattenimento è una delle più importanti in Italia con margini di crescita significativi nei prossimi anni». L’intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, al cinema Barberini, all’assemblea a cui hanno partecipato gli editori di radio e tv. «Anche le aziende radiotelevisive – sostiene Bonomi - sono realtà industriali che devono essere sostenute dal Governo perché svolgono un servizio essenziale per la collettività. Si cerca di dire che siamo in un periodo di crisi permanente ma in verità stiamo vivendo un momento di grande trasformazione dei processi produttivi, che hanno impatti sociali ed economici. Non è una somma di crisi ma è una rivoluzione, è in atto la quinta rivoluzione industriale che investe anche radio e tv».

Lo scenario

Sul quadro degli aiuti si è soffermato Urbano Cairo, editore de La 7: «Il settore non ha avuto sinora un grande aiuto pubblico. Vedo che ci sono settori come il cinema che ricevuto un notevole sostegno nella forma del tax credit per un totale di un miliardo. Bisogna considerare – aggiunge Cairo – il ruolo delle emittenti durante la pandemia. Abbiamo operato in condizioni molto difficili svolgendo un ruolo fondamentale nel sistema dell’informazione. Questo aspetto non deve essere trascurato».

Così Rosario Alfredo Donato, direttore di Confindustria Radio Televisioni: «L’associazione nel 2023 compie 10 anni e in questo decennio lo scenario è cambiato profondamente: sul piano tecnologico, con il passaggio al digitale, e sul versante del mercato. Ora va tutelata la dimensione locale dell'emittenza radiofonica e televisiva. È un patrimonio di cui non possiamo fare a meno. La realtà sarda, penso a Videolina e Radiolina, è una delle più significative a livello nazionale per interesse dei cittadini e radicamento nel territorio. Confindustria Radio Televisioni è consapevole di svolgere un ruolo importante nella tutela e nella valorizzazione di tutte le voci dell’emittenza locale».

Le tv locali

Sulla stessa lunghezza d’onda Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione Tv Locali che aderiscono all’associazione: «Radio e televisioni diffondono valore in senso ampio». Secondo il presidente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, «la sfida è quella di creare un rapporto più equilibrato con gli OTT, i colossi del web come Google, Apple e Amazon prime. L’Autorità sta facendo proprio questo, con la Smav e l’European Freedom Act per creare piano di gioco omogeneo. È una partita che stiamo affrontando».

Al presidente Franco Siddi è giunto anche il messaggio del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: «Le imprese nazionali radiotelevisive e le emittenti locali sono parte rilevante della costruzione dell’immaginario nazionale. Sin dagli esordi nel 1954, la televisione ha avuto un ruolo determinante nel “fare gli italiani” nel senso più cavouriano del termine, esercitando con la sua programmazione una notevole influenza sulla cultura popolare. Con alcune trasmissioni, essa ha contribuito all’alfabetizzazione dei nostri connazionali e, più in generale, ha permesso la promozione di un sapere diffuso fino a quel momento precluso a molti». L’esponente del Governo aggiunge che «oggi il sistema è chiamato a rispondere a una nuova sfida, quella dell’innovazione digitale, capace di mettere a disposizione innumerevoli contenuti che necessitano, tuttavia, di un’organizzazione che li renda noti e fruibili al potenziale pubblico di riferimento». Il presidente della Commissione Telecomunicazioni Salvatore Deidda ha sottolineato, in un altro messaggio, «la volontà di proseguire un rapporto di cooperazione con Confindustria Radio Televisioni per lo sviluppo digitale, l’innovazione e l’intelligenza artificiale».

