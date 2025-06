Servizio educativo per gli alunni con disabilità 

Scadono il 30 giugno le domande per l’accesso al servizio educativo scolastico a favore degli alunni diversamente abili, per anno 2025-2026. Il servizio è destinato ai minori frequentanti le scuole statali o le paritarie dell'Infanzia, e le primarie e medie nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

Per tutti gli alunni, compresi i minori residenti nei Comuni e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori, o viceversa, il servizio va richiesto attraverso lo Sportello telematico della Polisolidale. L'attivazione del servizio potrà essere disposta solo dopo appositi accordi di collaborazione con il Comune dove ha sede la scuola. (r. s.)

