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Senorbì.
08 giugno 2026 alle 00:50

Servizio educativo per bambini 

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Il Comune di Senorbì offre il servizio ludico educativo estivo per bambini dai 3 agli 11 anni. Il progetto accoglierà circa cinquanta minori residenti o domiciliati a Senorbì, suddivisi in due fasce d'età: dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni. In caso di disponibilità di posti, potranno partecipare anche bambini non residenti ma legati al paese da rapporti familiari o da percorsi scolastici condivisi con i coetanei di Senorbì.

Le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 31 luglio nei locali comunali di via Danubio, per un totale di quindici incontri. Gli appuntamenti saranno tre alla settimana, dalle 8.30 alle 13, con una pausa prevista a metà luglio. Il programma prevede momenti di gioco, laboratori creativi, attività di gruppo e occasioni di socializzazione pensate per favorire la crescita personale, la condivisione e il divertimento in un ambiente sicuro e inclusivo.

Tra le iniziative più attese anche una gita educativa fuori porta, pensata per permettere ai bambini di conoscere il territorio attraverso un'esperienza diretta e coinvolgente.

Questo è un servizio che negli anni ha riscosso un'ampia partecipazione e che continua a rappresentare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio durante la chiusura estiva delle scuole.

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