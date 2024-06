Servizio di salvamento a mare: quattro postazioni nel litorale 

Quattro postazioni di salvamento dai primi di luglio sino al 15 settembre. È il progetto per la sicurezza in spiaggia predisposto dall’amministrazione comunale di Villasimius in collaborazione con l’Area Marina protetta. Le torrette saranno dislocate nella spiaggia libera della Fortezza Vecchia, di Porto Giunco, di Is Traias e di Serre Morus. I bagnini dovranno prestare servizio ogni giorno dalle 9 alle 19.

Il costo complessivo del progetto è stato stimato in 48mila euro. Le società interessate a svolgere il servizio potranno partecipare alla manifestazione di interesse entro domani. Il Comune metterà a disposizione le quattro torrette, i pattini di salvamento, cassette di pronto soccorso, bombola di ossigeno, un defibrillatore per ogni postazione e un cassone con tutto il materiale necessario (ombrellone, sedia, salvagenti, pinne, binocolo, megafono).

Dove invece sono presenti gli stabilimenti balneari saranno gli stessi concessionari a garantire la sicurezza. Le coste, in ogni caso, sono sorvegliate dalla capitaneria di porto, dal corpo forestale e dalla guardia di finanza. La balneazione assistita è garantita, insomma, sino alle 19 mentre nelle spiagge sprovviste del servizio c’è un cartello con la scritta “Attenzione, balneazione non sicura”. Il servizio, in caso di necessità, potrebbe essere prorogato sino a fine settembre.

