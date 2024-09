Servizio di salvamento a mare prorogato fino al 30 settembre 

Il servizio di salvamento della Sosago lungo il litorale gonnesino continuerà fino al 30 settembre, così come l’accoglienza dei cani nella spiaggia animal friendly di Fontanamare, per due settimane in piu rispetto alla scadenza originaria. «Il servizio di salvamento della Sosago è il fiore all’occhiello del nostro litorale - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - con l’avvio del servizio mare senza barriere, dedicato ai disabili motori, abbiamo deciso di prorogare il servizio della Sosago che può prestare supporto ai disabili in caso di necessità». La passerella, con pedana solarium e due sedie per poter fare il bagno, è stata inaugurata giovedì. Per la realizzazione dell’installazione a misura di disabile il Comune ha collaborato con l’associazione Sardegna Accessibile.

L’altro servizio prorogato di due settimane nella marina di Gonnesa è quello della spiaggia di Fontanamare aperta ai cani, per tutta la stagione frequentata da tantissimi amici a quattro zampe. «È un servizio molto apprezzato, per cui c’è molta richiesta - dice Cocco - quindi abbiamo concordato con i gestori di prorogarlo a fine settembre».

Non ci sono modifiche invece rispetto al calendario dei parcheggi a pagamento sul litorale, da Fontanamare a Sa Punta S’Arena passando da Plagemesu: le strisce blu non saranno più operative dal 15 settembre.

