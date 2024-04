Servizio di raccolta rifiuti, slitta l’appalto da 4,2 milioni di euro 

Ci sarà ancora da attendere affinché il travagliatissimo nuovo appalto sulla raccolta rifiuti (4,2 milioni, 7 anni di durata) venga bandito e aggiudicato.

È da rivedere anche l’ultima stima che preventiva in giugno l’entrata in vigore del nuovo servizio e la fine della proroga agli attuali gestori della Teknoservice che si occupano del servizio fin dal 2015 e hanno accumulato 2 anni di proroghe. Dopo varie modifiche, infinite polemiche e problemi legati alle lacune nell’organico comunale, il progetto esecutivo è pronto dal novembre scorso ma alcuni giorni fa è stato necessario riapprovarne il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto. Adempimenti obbligati (dovuti all’ultima delibera dell’autorità Arera) che non sarebbero però responsabili dei ritardi: «Di certo non hanno aiutato anche perché si tratta della quinta variazione sul progetto, ma avremmo dovuto comunque attendere di concludere la procedura di affiliazione all’Asmel per bandire l’appalto», spiega l’assessora all’Igiene ambientale Elena Lusci che, viste le tante peripezie, tentenna nel rispondere sulle tempistiche: «Diciamo che s’intravvede il traguardo, contiamo di bandire l’appalto per l’estate e garantire finalmente un servizio di qualità ai cittadini che punti almeno all’80 per cento dell’indice di differenziata (ora sotto il 70)». Dopo i problemi passati è invece entrato in funzione il macchinario “mangiaplastica” che ricicla le bottiglie in Pet. «Non è stato ancora inaugurato - spiega l’assessora - perché manca la modifica al regolamento della Tari per il riconoscimento degli incentivi».