Oristano.
18 dicembre 2025 alle 00:30

Servizio di Neurologia, stop all’ambulatorio 

Da un mese aspettano che venga fissata la visita neurologica ambulatoriale. Ma il servizio al San Martino di Oristano è sospeso per mancanza di medici. In poche settimane il reparto ha perso sia il primario (trasferito in comando all’ospedale di Alghero) che altri due medici e con l’organico ridotto a cinque specialisti diventa molto complicato seguire anche il servizio di assistenza ambulatoriale.

I cinque neurologi rimasti in servizio infatti devono seguire i pazienti del reparto, con un numero di ricoveri che talvolta va oltre gli otto posti letto tanto che molti pazienti vengono assegnati in appoggio ad altri reparti. Una situazione sempre più difficile, con un carico di lavoro notevole per i medici che, fra mille acrobazie, riescono comunque a garantire l’assistenza. Anche se alla lunga con questo organico potrebbero esserci difficoltà anche per coprire i turni e fruire di ferie e giornate di riposo.

Qualche settimana fa sono state bandite anche le selezioni per il posto di direttore del reparto e per l’inserimento di altri specialisti ma al momento il quadro è veramente delicato, con grossi disagi per gli utenti esterni ma anche per il personale. da impegnare nel reparto.

Il servizio di assistenza ambulatoriale era stato ripartito agli inizi del 2022, dopo una chiusura di oltre un anno. C’erano grosse aspettative, circa un anno fa l’attivazione del reparto di Neurologia con otto posti letto all’ospedale ma adesso questa sospensione segna un brutto stop.

Carenze di organico anche in altri reparti da Pediatria al Pronto soccorso fino alla Radiologia. ( v.p. )

