Servizio di leva per le donne 

«Ci riarmiamo non per fare la guerra ma per evitarla». Con queste parole la premier danese Mette Frederiksen ha annunciato l’introduzione della coscrizione femminile a partire dal 2026, e l’estensione del servizio di leva da 4 a 11 mesi sia per gli uomini che per le donne. Il Paese scandinavo diventa così la terza nazione europea - insieme a Norvegia e Svezia - a richiedere alle donne di servire nelle forze armate. Il bilancio della difesa crescerà di quasi 6 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni.