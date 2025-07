Servizio del 118, chiusura e polemiche 

Il rischio è concreto: a Costa Rei per tutta l’estate potrebbe non esserci il servizio del 118, quello garantito nell’ultimo anno dalla società Cooperativa 4 Mori Soccorso Sardegna (per conto dell’Areus). Il sindaco di Muravera Salvatore Piu infatti stavolta non è disposto a concedere gratis i locali comunali di Piazza Bonaria rimessi a nuovo nel 2024 «perché non voglio ambulanze dove a bordo non c’è neanche un infermiere. Che servizio sarebbe?». Occorre ricordare che Salvatore Piu è un medico.

Il “no”

Un no secco, insomma, alla richiesta da parte della cooperativa che dovrebbe gestire il servizio (e quindi dell’Areus) di avere una sede del 118 gratuita a Costa Rei se le condizioni restano quelle. «Non ritengo – spiega il primo di cittadino di Muravera – che un mezzo con a bordo solo volontari, e cioè senza infermieri diplomati, sia la soluzione migliore per garantire la sicurezza alle decine di migliaia di turisti che ogni giorno trascorrono le vacanze a Costa Rei. Ho chiesto più volte all’azienda sanitaria di intervenire, serve quantomeno un’ambulanza “India”, e cioè quella con un infermiere a bordo. Gli appelli all’Areus e alla Regione, sin ad ora, sono caduti nel vuoto. Si assumeranno loro la responsabilità qualora dovesse capitare qualcosa di grave».

Il ritardo

Il servizio, in base alle indicazioni dell’Areus, sarebbe dovuto partire il 15 giugno. Non solo: la guardia medica turistica – un altro tassello importante nel puzzle della sicurezza sanitaria – potrebbe ugualmente non aprire a causa della carenza di medici (sono queste le voci che circolano in questi giorni) «ma mi auguro che queste voci – conclude Piu – siano destituite di fondamento».

Nel frattempo l’associazione “Burcei Soccorso”, seconda in graduatoria per gestire il servizio del 118 a Costa Rei, si dice pronta ad attivarsi anche senza locali comunali: «Noi ci siamo – spiega la presidente Alessia Toro – e abbiamo anche già una sede. L’Areus ci faccia sapere, siamo già in forte ritardo».

La Regione

Ieri intanto il consigliere Umberto Ticca (capogruppo dei Riformatori) ha depositato una interrogazione urgente in Regione: «La postazione estiva h24 affidata da Areus – scrive Ticca – risulta essere ancora inattiva e la sede indicata ancora non occupata». La richiesta alla presidente Todde e all’assessore alla Sanità Bartolazzi è di sapere «quali misure intendano adottare per garantire nell’immediato parità di condizioni nella fruizione dl servizio di emergenza urgenza ai cittadini e ai turisti di Costa Rei».