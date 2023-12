Servizio civile universale, il Comune chiede tre volontari 

Ci sarà anche Mogorella tra gli enti che faranno richiesta per l’attivazione di un progetto di servizio civile universale. Nello specifico, l’intenzione è quella di presentare una richiesta di adesione con un progetto nel settore di intervento dell’educazione della promozione culturale. A Mogorella verrebbero occupati 3 volontari. La progettazione, per il 2024, prevede l’inizio del servizio da parte degli operatori, presumibilmente, alla fine del prossimo anno. Un’opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni per 12 mesi. Il volontario opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi. (g.pa. )

