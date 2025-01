Servizio civile, un posto in paese 

C’è anche San Nicolò Gerrei tra le 39 sedi sarde che hanno aderito al servizio civile universale, riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il Comune ha previsto un posto per il progetto “Giovani per la cultura 2025” che partirà a settembre. Il progetto, della durata di un anno, punta a sostenere l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva dei giovani, in particolar modo puntando sull’animazione socioculturale. Per fare questo, il giovane selezionato svolgerà attività ludiche con bambini e ragazzi e attività di animazione culturale con lo scopo di promuovere eventi culturali.

Le domande scadono il 18 febbraio prossimo alle 14 e si potrà inviare la candidatura direttamente dal sito del servizio civile (https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/). (s. m.)

