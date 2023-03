Servizio civile: selezione per tre posti 

Via a Monastir alle selezioni per il reclutamento dei volontari (giovani da 18 a 29 anni) del servizio civile. I colloqui per i candidati sono previsti per il 14 marzo nei locali comunali di via Progresso. Monastir partecipa ai bandi del servizio civile con due progetti: il primo sulla tutela del territorio e dell'ambiente e il secondo su cultura e tradizioni, che consentiranno l’impiego di un volontario per ognuno dei progetti.

«Esiste la possibilità di avere 2 volontari solo nel progetto ambientale, qualora ci fosse tra i partecipanti al bando un giovane con minori opportunità: per esempio giovani con disabilità accertata», dice l’assessore alle Attività produttive Gianluca Lampis. Per il servizio civile a Monastir hanno presentato domanda tre giovani: due per il progetto tutela del territorio, che verrà seguito in collaborazione con il reparto ambientale della Polizia locale e un solo candidato per il progetto cultura e tradizioni, che verrà seguito dal responsabile dell'area cultura del Comune. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA