Servizio civile in Municipio, nuovi orari per lo sportello 

Per il periodo estivo cambiano gli orari di apertura dell’ufficio del Servizio civile del Comune. Fino al 15 settembre non cambiano i giorni di apertura, dal lunedì al venerdì, ma cambiano gli orari: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Diversi i servizi a disposizione del cittadino: in campo sanitario per il cambio del medico, per la prenotazione alle visite o la consultazione del fascicolo sanitario; per quanto riguarda l’aspetto burocratico, per le domande di bonus o per le richieste di varie istanze comunali, ma anche per le candidature online per un lavoro o la creazione di un curriculum vitae. L’ufficio si trova in via Rinascita, 17. Riservato agli utenti che non possono recarsi allo sportello, il contatto e-mail è digitalepalmas@gmail.com. ( g. pa. )

