Servizio civile in biblioteca: via alle istanze 

C'è tempo fino a giovedì 15 febbraio per partecipare al bando sul servizio civile pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio e riservato ai giovani tra i 18 e i 28 anni nell'ambito del programma "Allenze – Azioni in comune per costruire il domani" presentato dalla Città Metropolitana di Cagliari insieme ai Comuni accreditati come enti ospitanti tra cui Monserrato. Nello specifico, in città verranno selezionati quattro operatori che si dovranno occupare del progetto "Ri-Book-Rete Interattiva di Biblioteche Operanti in Kondivisione" che si svolgerà nella Monserratoteca, la biblioteca comunale di via Porto Cervo. Chi verrà scelto avrà diritto ad un assegno mensile di poco più di 500 euro e il progetto avrà la durata di un anno.

La domanda va fatta sulla piattaforma "Domanda Online” del Servizio civile nazionale (domandaonline.serviziocivile.it).

